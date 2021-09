Spezia-Juventus, i convocati di Allegri: sono tre le assenze

Spezia-Juventus ormai è dietro l’angolo e il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per il match di domani.

Una partita assolutamente da vincere quella che andrà in scena in Liguria. La Juventus dopo quattro partite di campionato si ritrova con soli due punti in graduatoria e in piena zona retrocessione. C’è chiaramente tutto il tempo per recuperare ma è altrettanto chiaro che non si possono più commettere errori. Contro lo Spezia servono i tre punti a tutti i costi e il tecnico Allegri si ritrova quasi con l’organico al completo per questa sfida.

