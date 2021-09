Calciomercato Juventus, se ne va a parametro zero | Addio Serie A

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi dei bianconeri andrà in scadenza ma la concorrenza potrebbe avere la meglio.

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi per la difesa dei bianconeri, alla fine, potrebbe scegliere la concorrenza estera, in questo caso, il Barcellona che darebbe quindi un posto da titolare a Kamara. Il classe 1999 è un prospetto molto interessante per la difesa tanto da essere stato a lungo tempo studiato da diversi club in Serie A ma il suo futuro sembra allontanarsi dal campionato italiano. Infatti il giocatore potrebbe preferire la Liga e non la Serie A.

Kamara saluta a zero

Stando infatti al portale spagnolo ‘fichajes.net’, il Barcellona vorrebbe dare un taglio netto al presente e cambiare completamente la squadra, e Kamara sarebbe identificato come l’erede designato di Busquets. Classe 1999 francese e colonna dell’Olympique Marsiglia, Boubacar Kamara sarebbe pronto all’esperienza estera.