Calciomercato Juventus, interesse per il mediano | Arriva dalla Serie A

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano ad essere interessarti ad un giocatore della Serie A che è in scadenza con il suo club.

Calciomercato Juventus, ancora forte l’interesse da parte dei bianconeri nei confronti di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo del Napoli è in scadenza nel 2023 e la Vecchia Signora valuta la possibilità di inserirsi nella trattativa, qualora il giocatore non trovasse una sorta di accordo con il club partenopeo.

La Juventus piomba su Fabian Ruiz

Un mediano tuttofare capace di ricoprire più ruoli in mediana. Ideale quindi per il gioco di Allegri che spesso ama cambiare gli interpreti del suo centrocampo. Un giocatore che conosce molto bene la Serie A e che potrebbe fare davvero comodo alla società bianconera alla caccia di nuove forze fresche. Come dicevamo poc’anzi il suo contratto è in scadenza nel 2023. Le richieste del giocatore, con un rinnovo di 4 milioni di euro, non incontrano, almeno per il momento, il benestare del Napoli.