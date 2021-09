Juventus, furia Allegri | La reazione della squadra negli spogliatoi

Juventus, una sfuriata senza precedenti. Gli animi in casa bianconera non sono dei migliori, cosa è successo negli spogliatoi.

Juventus, ciò che è accaduto negli spogliatoi è lo specchio di quello avvenuto in campo. Allegri si è arrabbiato molto con i propri giocatori e il motivo è sempre legato all’atteggiamento che alcuni suoi uomini hanno avuto nella ripresa. Quella stessa sfuriata fatta antecedentemente in conferenza stampa. Il clima in casa bianconera non è certo dei più leggeri.

Allegri deluso da alcuni giocatori

Nessuno si è offeso, neanche i giocatori colpiti più direttamente dalle critiche. Il gruppo è ancora compatto e accettato di buon grado le critiche, questa è anche la ricostruzione di ‘Tuttosport’ che parla di un mister deluso dalla performance di alcuni giocatori, troppo disattenti per essere una squadra cinica com’è sempre stata la Juventus.