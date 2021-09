Calciomercato Juventus, reazione furiosa | Pronto il super ingaggio

Calciomercato Juventus, in quattro sull’ex Roma. Obiettivo per gennaio ma il club prova a convincerlo a rimanere.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sono sicuri: in quattro proveranno a chiudere il difensore ex Roma in uscita dal Chelsea, a parametro zero. Stiamo parlando ovviamente di Rudiger, con formazione tutta giallorossa che si è messo in luce al Chelsea vincendo nella precedente edizione anche la Champions League. Ora il giocatore potrebbe già salutare i blues nel mercato invernale e su di lui ci sarebbero almeno quattro big internazionali, compresa la Juventus. Ma il Chelsea proverà a convincerlo a rimanere con una super proposta.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la firma è imminente. Il lungo inseguimento è finito

Rudiger, il Chelsea gli offre un super contratto

Il tedesco è quindi sul mercato e la Juventus potrebbe avanzare il colpo, qualora appunto, dovesse rischiare di perdere anche De Ligt. Le parole dell’agente Mino Raiola aprono ad una possibile cessione del giovane olandese e per questo motivo la Vecchia Signora non vuole farsi impreparata davanti a questa eventualità. Rudiger è ormai un giocatore collaudato che, tra l’altro, conosce molto bene il calcio italiano visto il suo passato in maglia giallorossa.