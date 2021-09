Spezia-Juventus, per i bookmaker può essere decisivo

La Juventus è pronta ad affrontare la quinta giornata di campionato di serie A che la vedrà impegnata sul campo dello Spezia.

I bianconeri sono consapevoli che solo una vittoria può dare morale e fiducia in vista dei successivi impegni dopo un inizio di torneo davvero complicato. Solo due punti conquistati in quattro gare sono un bottino misero per una squadra che non fa mistero di ambire allo scudetto. I tifosi si attendono una reazione da parte di Dybala e compagni, che però si trovano di fronte uno Spezia che proverà a giocarsela a viso aperto. I bookmaker hanno alzato la quota relativa alla Juventus scudettata a fine stagione, ma vedono la squadra di Allegri favorita quest’oggi.

