Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra | C’è l’offerta di 103 milioni

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra si parla di una possibile super offerta che il Chelsea farebbe ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra, esattamente dal ‘Mirror’, si parla di una possibile maxi offerta che Tuchel allenatore del Chelsea vorrebbe fare ai bianconeri per assicurarsi un prospetto importante per il presente ma soprattutto futuro della difesa. Stando infatti alle indiscrezioni, gli inglesi sarebbero disposti a presentare alla Vecchia Signora un’offerta di ben 103 milioni di sterline per assicurarsi il cartellino del difensore olandese De Ligt.

Il Chelsea vuole De Ligt

Offerta davvero importante che il Chelsea verserebbe nelle casse dei bianconeri. Dopo Lukaku, Tuchel vuole assicurarsi un altro giocatore promettente e tra i più forti attualmente al mondo nel suo ruolo. De Ligt è certamente un prospetto decisamente importante per il presente ma visto il suo passaporto, il giocatore è un classe 1999, con tanto, ulteriore, margine di crescita. Proprio per questo motivo i blues vorrebbero assicurarsi il profilo più promettente ad una cifra certamente corrispondente alle aspettative.