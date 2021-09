Calciomercato Juventus, addio Joya | Già scelto il sostituto

Calciomercato Juventus, in caso di negato rinnovo per l’argentino, la società avrebbe individuato il possibile erede dall’estero.

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala è ancora alla ricerca del rinnovo con la maglia bianconera, un contratto che tarda ad arrivare e a questo punto “spaventa” la società che vuole già correre ai ripari con eventuali sostituti. Tanti i nomi sondati ma uno su tutti sembra corrispondere alle caratteristiche per essere l’erede perfetto della Joya, stiamo parlando del giocatore del Real Madrid, Asensio, già molto cercato dal Milan. Su ‘fichajes.net’ si parla infatti di una attenta valutazione dello spagnolo come possibile erede del fantasista argentino.

Asensio al posto di Dybala

La concorrenza per lo spagnolo è però ardita, il Milan è la prima società ad essersi mossa per tesserare l’abile giocatore già molto considerato da tempo. La Juventus dunque dovrà capire come si evolverà la situazione riguardo Dybala, il suo contratto tarda ad arrivare e questa cosa non fa di certo contenta la dirigenza che a questo punto comincia a guardarsi intorno.