Juventus, Allegri è pronto a dargli una chance

Nella Juventus che scenderà in campo domenica all’ora di pranzo contro la Sampdoria potrebbero esserci importanti novità di formazione.

La Champions League è all’orizzonte, la sfida con il Chelsea è uno di quei match che danno grande carica e la Juventus vorrà arrivare a questo appuntamento con il morale alto. Per questo motivo battere la Sampdoria e conquistare il secondo successo consecutivo sarà molto importante non solo ai fini della classifica. Dopo la vittoria sullo Spezia il tecnico bianconero Massimiliano Allegri deve valutare con attenzione le condizioni dei suoi uomini, la stanchezza dopo il tour de force di questo periodo. E potrebbe esserci contro i blucerchiati anche un’altra novità.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Calciomercato Juventus, scocca l’ora di Perin tra i pali?

Come si legge su Tuttosport, infatti, potrebbe esserci un avvicendamento tra i pali per il prossimo match, con Allegri che potrebbe dare una chance a Mattia Perin. L’ex Genoa scalpita per essere protagonista e potrebbe prendere il posto di Szczesny, concedendo un turno di riposo al polacco. Anche in campionato dunque potrebbe esserci spazio per un Perin che è in scadenza di contratto e che dunque spera di avere l’opportunità di mettersi in mostra durante questi mesi.