Juventus, Allegri contro la Sampdoria cambierà ancora

Non c’è tempo per rifiatare in casa Juventus, visto che all’orizzonte c’è una nuova sfida da affrontare nel campionato di serie A.

La squadra di Massimiliano Allegri, dopo aver battuto lo Spezia a domicilio, adesso si prepara a sfidare la Sampdoria di D’Aversa. Formazione da prendere con le pinze quella blucerchiata, che in avanti può contare sull’esperienza di Caputo e Quagliarella per graffiare una difesa della Juventus in difficoltà, che incassa gol da ben 19 gare di fila. Il tecnico dovrà valutare le condizioni fisiche di alcuni suoi uomini prima di poter decidere sulla formazione da mandare in campo.

