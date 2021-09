Juventus, dalla Continassa: le ultimissime su Chiesa e portiere

Juventus, le ultime notizie che arrivano dalla Continassa: novità per quanto riguarda Chiesa e il portiere in vista della sfida alla Samp

Novità importanti arrivano dalla Continassa, in vista della gara contro la Samp. Questa mattina la squadra ha lavorato agli ordini di Allegri e chi ha giocato ha fatto scarico. Gli altri invece hanno sostenuto una buona seduta di allenamento. C’è da vincere la seconda partita consecutiva. Quella contro lo Spezia potrebbe avere sicuramente dato la svolta mentale alla squadra. Quel click che serve per alzare l’asticella.

Ma sono altre le notizie da sottolineare. La prima riguarda Federico Chiesa. Secondo quanto riferito da Sky Sport, ci sarebbe un cauto ottimismo per l’utilizzo dell’esterno offensivo domenica. L’ex Fiorentina, quindi, potrebbe essere in campo. E ieri sera ha dimostrato, ancora una volta, di essere decisivo.

Juventus, domenica possibile debutto per Perin

E contro la squadra di D’Aversa potrebbe esserci anche il debutto in campionato di Mattia Perin. Allegri infatti, secondo quanto spiegato da TuttoSport, potrebbe decidere di mandare in campo l’ex Genoa e concedere un turno di riposo a Szczesny, in vista degli impegni della prossima settimana contro Chelsea in Champions League e Torino in campionato. Poi ci sarà la sosta, e ci sarà il tempo anche per cercare di oliare alcuni meccanismi, ma le gare della prossima settimana potrebbero essere davvero decisive per il futuro della formazione bianconera.

E, tra tutte e tre, quella che appare meno difficile sulla carta è appunto quella contro la Samp. Allegri ha la possibilità di fare un poco di turnover anche tra i pali. Szczesny, dopo un avvio stentato, ha comunque superato il momento negativo. Un turno di riposo quindi non sarebbe per nulla visto come una punizione. Si può fare.