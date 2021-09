Calciomercato Juventus, pericolo Chelsea | Identikit tracciato

Calciomercato Juventus, pericolo serio del Chelsea che fa sul serio: l’identikit, per la prossima stagione, è già stato tracciato

Identikit tracciato. Il Chelsea fa veramente sul serio. I Blues quindi spingono, e lo fanno in maniera veemente nei confronti del difensore olandese della Juventus de Ligt. A spiegare, in esclusiva, tutti i retroscena della possibile trattativa è il portale calciomercato.it, che sottolinea come il club campione d’Europa, la prossima estate, punterà in maniera decisa sul bianconero prelevato dall’Ajax.

I Blues cercano a quanto pare un difensore giovane, di prospettiva, con già un’esperienza a livello internazionale. E chi c’è meglio dell’olandese in questo momento? Pochi, o forse nessuno, oggettivamente. Ed ecco perché una delle squadre che ha tanta possibilità economica, punta in maniera decisa sul nazionale dei Tulipani, che ieri sera ha trovato il gol nella vittoriosa trasferta di La Spezia, mettendo la firma sui primi tre punti in campionato.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sfida a tre per il tedesco | Si tratta