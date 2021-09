Calciomercato Juventus, domani l’ennesimo incontro | Si tratta il rinnovo

Calciomercato Juventus, domani l’ennesimo dei quattro incontri avvenuti per trattare il rinnovo del contratto del giocatore.

Calciomercato Juventus, domani l’ennesimo incontro per trattare il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Il quarto negli ultimi due mesi. Ancora nessuna decisione ma domani si andrà verso una possibile chiusura definitiva. Il numero 10 bianconero ancora non ha rinnovato il suo contratto che ricordiamolo andrà proprio in scadenza alla fine di quest’anno. La distanza tra domanda e offerta è stata il blocco che non ha permesso la chiusura definitiva della trattativa ma aleggia comunque un’ondata di ottimismo sul possibile compromesso. Antun è dunque pronto ad incontrare nuovamente la dirigenza bianconera affinché si possa discutere il rinnovo del suo assistito. Le volontà sembrano andare in una direzione comune e visto il grande spazio riservato a Dybala in questa stagione, con tanto di fascia da capitano, fa sperare in una definitiva riuscita.

