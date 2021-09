Xhaka alla Juventus, Calciomercato | C’è lo scambio in mediana

Calciomercato Juventus, per arrivare al centrocampista svizzero la Vecchia Signora proporrebbe un altro giocatore.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora ha messo da tempo gli occhi sul profilo Xhaka, giocatore svizzero in uscita dall’Arsenal. Centrocampista che piacerebbe molto ad Allegri e che vestirebbe volentieri la maglia bianconera per un approdo in Italia dopo l’insistente corteggiamento della prima finestra di mercato da parte della Roma. Giocatore che potrebbe arrivare tramite uno scambio di cartellini, proprio in mediana. Come riferito da ‘Tuttojuve.com’, la Vecchia Signora avrebbe proposto ben due profili per accontentare l’Arsenal a far partire il proprio giocatore già nel mercato invernale.

Non solo McKennie, anche Ramsey come contropartita

Anche Aaron Ramsey potrebbe essere utilizzato come contropartita tecnica. L’ex capitano dell’Arsenal potrebbe infatti tornare in Inghilterra tramite uno scambio. Alla Juventus non è riuscito ancora ad insediarsi come sperato e un suo addio sembra la cosa migliore per ritrovare quell’autostima professionale.