Calciomercato Juventus, addio del difensore | C’è l’accordo

Calciomercato Juventus, dalla Germania annunciano la possibilità dell’addio del difensore che potrebbe già scegliere una nuova squadra.

Calciomercato Juventus, dalla Germania, dalla testata ‘Bild’, parlano di un interesse concreto del Bayern Monaco nei confronti di un obiettivo della Juventus per la difesa, stiamo parlando dell’ex Roma Rudiger, attualmente al Chelsea. Come sappiamo il nazionale tedesca è uno dei profili più interessanti pronti a lasciare il suo attuale club. Il rinnovo del contratto non sembra convincere il calciatore che vorrebbe un contratto dalla doppia cifra.

Rudiger verso il Bayern Monaco

Il calciatore del Chelsea avrebbe trovato già un interesse concreto per scegliere come prossima destinazione il Bayern Monaco. Squadra che potrebbe offrirgli un contratto importante. Nonostante l’offerta di 8,5 milioni fatta dai blues, il calciatore non sembra convinto di continuare ancora in Inghilterra e preferirebbe cercare una nuova sistemazione.