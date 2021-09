Calciomercato Juventus, concorrenza spagnola per il bomber

Calciomercato Juventus, concorrenza spagnola per l’obiettivo dell’attacco dei bianconeri. Una sfida doppia.

Calciomercato Juventus, anche gli spagnoli del Barcellona sonderebbero la pista Lacazatte dell’Arsenal. Lo comunica il portale spagnolo ‘fichajes.net’. L’attaccante francese infatti potrebbe liberarsi a zero a fine stagione. Un’occasione più unica che rara vista la qualità tecnica del profilo in questione. La Vecchia Signora ha messo il mirino sul possibile affare ma adesso dovrà fare i conti con l’ardita concorrenza estera che vedrà protagonista proprio il Barcellona di Koeman.

Sfida doppia per Lacazette

Il bomber francese non intende rinnovare con Gunners e avrebbe già fatto capire la volontà di andarsene a fine stagione. Come dicevamo poc’anzi la Juventus dopo l’addio di CR7 valuta un altro colpo offensivo e il francese potrebbe fare comodo come forza fresca in attacco. Profilo che però è diventato d’interesse di un’altra squadra orfana di un campione come Lionel Messi. Il Barcellona ha iniziato con il piede sbagliato la stagione e da qui alla fine dell’anno intende rivoluzionare del tutto la rosa. Con Lacazette andrebbe ulteriormente a rinforzare il reparto offensivo.