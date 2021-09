L’ex Juventus potrebbe presto ritrovare la panchina di una big

La Juventus domani sarà impegnata nella sesta giornata di serie A con Allegri che cerca la seconda vittoria stagionale in campionato.

I risultati al di sotto delle aspettative non hanno fatto traballare la panchina dell’allenatore livornese, che del resto è stato richiamato alla Juventus per aprire un ciclo vincente. E che dunque, proprio per questo motivo, ha bisogno di tempo per lavorare insieme alla sua squadra. C’è invece un ex come Andrea Pirlo che, chiusa la sua esperienza sulla panchina bianconera, potrebbe presto avere una nuova occasione per dimostrare il suo valore.

