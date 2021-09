Calciomercato Juventus, ennesima panchina: il futuro può cambiare

Il calciomercato della Juventus guarda ovviamente al futuro e ai possibili innesti per rinforzare la squadra bianconera nel 2022.

Questi primi mesi di campionato serviranno ad Allegri e alla dirigenza anche per capire di cosa ha davvero bisogno la rosa della Juventus, che deve essere ringiovanita tenendo sempre d’occhio il bilancio. Per prima cosa si sta pensando ora ai rinnovi, su tutti quelli di Dybala e Cuadrado, ma non ci sono dubbi sul fatto che la società bianconera avrà già fissato gli obiettivi per le prossime sessioni di mercato. Difficile pensare a grandi investimenti a gennaio, ma se ci sarà l’opportunità di fare qualche colpo la Juve non se la farà sfuggiere.

