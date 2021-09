Juventus Sampdoria, fine primo tempo | Le reazioni social all’intervallo

Juventus Sampdoria, il primo tempo finisce con i bianconeri in vantaggio per 2-1: le reazioni social dei tifosi.

Juventus Sampdoria, una partita che ha visto una squadra spumeggiante con un grandissimo gol di Dybala, purtroppo uscito in lacrime per infortunio, da capire le sue condizioni per mercoledì sera. I tifosi sembrano entusiasti di questo risultato ma dopo i venti minuti dall’uscita del capitano, i bianconeri hanno subito il contrattacco dei liguri che hanno riaperto la partita con un gol di testa. Ricordiamo che la seconda rete dei bianconeri è avvenuta tramite un rigore perfetto di Leonardo Bonucci, il suo primo in Serie A. Allegri ha scelto lui il tiratore, tutti si sarebbero aspettati Morata. Una sfida che sta convincendo i tifosi, l’entusiasmo sembra essere ritornato ma occhio agli errori singoli su marcatura che spesso costano tanto ai bianconeri. Una partita che sembrava chiusa ma il gol della Sampdoria ha riaperto il gioco. Nel secondo tempo i bianconeri dovranno stare attenti a qualsiasi dettaglio, serve la personalità giusta.

