Calciomercato Juventus, a gennaio si ripropone l’occasione

Il prossimo calciomercato della Juventus vedrà la formazione bianconera impegnata a cercare rinforzi all’apertura delle trattative, a gennaio del 2022.

Non ci sono grandi budget da spendere nel mondo del calcio in questo periodo storico. Tuttavia è chiaro che se ci sarà l’occasione di farlo la Juventus non si tirerà indietro e proverà ad approfittare di qualche affar low cost per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Le competizioni sono tante e – come purtroppo si è avuto modo di vedere – gli infortuni possono condizionare una stagione. A gennaio si farà il punto della situazione. Nel frattempo una buona occasione potrebbe arrivare dalla Liga.

