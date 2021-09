Calciomercato Juventus, decisione presa | Vuole il Real Madrid

Calciomercato Juventus, il difensore avrebbe preso una decisione definitiva. Vuole il Real Madrid. I bianconeri rimangono alla finestra

Avrebbe preso una decisione il difensore che alla fine della prossima stagione va in scadenza di contratto. Sembra definitiva, secondo quanto riportato da Marca, autorevole quotidiano spagnolo, ma forse ancora non lo è. La Juventus non mollerà certamente così facilmente la presa, anche se le cifre cominciano sinceramente a schizzare verso l’alto, forse anche troppo per Rudiger, che mercoledì sarà impegnato appunto a Torino con il suo Chelsea, ma che non sembra avere intenzione di rinnovare con i Blues. Il suo contratto infatti scade il 30 giugno: i colloqui, per un possibile accordo di prolungamento, sono già iniziato. Ma al momento le cose sono tutt’altro che chiare. Abramovic ha messo sul piatto la bellezza di 8 milioni di euro d’ingaggio. Ma non sembrano bastare.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, contatti avviati e concorrenza alle spalle

LEGGI ANCHE: Juventus-Chelsea, anche Tuchel nei guai | Presenza a forte rischio