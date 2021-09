Juventus-Chelsea, assenza last minute | Non è tra i convocati

Juventus-Chelsea, il veterano in mediana sarà costretto a saltare la partita contro i bianconeri. Non risulta tra i convocati.

Juventus-Chelsea N’Golo Kanté sarà out a causa di un problema fisico e non sarà tra i convocati del match di Champions League domani sera. Una brutta notizia per la rosa di Tuchel che a questo punto dovrà affidarsi al solo Jorginho in mediana. Dopo le assenze pesanti sia di Dybala che di Morata, anche il Chelsea perde un uomo chiave per il match di domani sera che ricordiamolo sarà valido per i gironi di Champions League.

