Calciomercato Juventus, un Danilo non basta | Scout in Brasile

Calciomercato Juventus, un Danilo non basta: scout bianconeri in Brasile per monitorare la situazione di un centrocampista

Un Danilo, in rosa, non basta. Ne serve un altro. A parte gli scherzi, secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Trecca alla Tv di calciomercato.it, questa notte degli emissari bianconeri, e non solo, avrebbero assistito alla gara tra Atletico Mineiro e Palmeiras, per monitorare da vicino Danilo. Un centrocampista mancini, 21anni, che la scorsa estate era stato proposto alla Roma.

In compagnia della società bianconera c’erano anche la Roma, appunto, il Milan e l’Ajax, tutte ad attenzionare lo stesso calciatore del quale si parla un gran bene. La valutazione non è comunque irrisoria. Visto che il club paulista lo valuta dai 13 ai 15 milioni di euro e chiederebbe, anche, una percentuale sulla futura rivendita.

