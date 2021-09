Calciomercato Juventus, occasione possibile dallo United a gennaio

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere un argomento caldissimo per la tifoseria, con il 2022 che si avvicina.

Non ci sono dubbi sul fatto della dirigenza bianconera proverà a rinforzare l’organico di Massimiliano Allegri per cercare di offrire al tecnico qualche nuova alternativa. Gli impegni sono tanti così come gli imprevisti che purtroppo possono verificarsi: per questo motivo occorre avere a disposizione una rosa ampia e con calciatori di qualità. È durante la prossima estate che la tifoseria si attende qualche colpo ad effetto, ma non è da escludere che già a gennaio potrebbe esserci qualche occasione della quale approfittare al volo.

