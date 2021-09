Juventus, quattro le certezze di Allegri a poche ore dal Chelsea

La Juventus si accinge a sfidare questa sera il Chelsea nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League.

Una partita di grande fascino per i bianconeri di Allegri, che si presentano però a questo appuntamento senza diversi giocatori, specie in avanti dove mancheranno sia Dybala che Morata. Scelte di fatto quasi obbligate per il tecnico, che non ha ancora deciso sull’undici da mandare in campo e lo ha detto a chiare lettere anche nella conferenza stampa della vigilia. I dubbi di Allegri saranno sciolti solo in extremis, ma lo stesso allenatore ha dato comunque qualche indicazione su chi giocherà.

