Juventus Chelsea, la sorpresa sulla nuova maglia | “Occhio alla manica”

Juventus Chelsea, il club annuncia la nuova sorpresa per le maglie da gara. Stasera un big match contro gli attuali campioni in carica.

¬†Juventus Chelsea, la sorpresa di questa sera sar√† tutta sulle maglie. La societ√† con un post ufficiale sulle proprie pagine social annuncia il nuovo sponsor presente nelle nuove maniche del kit home da gara. “Occhio alla manica”.¬†Proprio cos√¨, il nuovo sponsor sar√† d’ora in avanti sulla manica dei kit da gara dei bianconeri. Giusto l’altro giorno la Juventus annunciava ‘Bitgetglobal’ come nuovo sponsor e stasera giocher√† per la prima volta con la nuova patch presente sulle maniche con la scritta ‘Bitget’. Sperando che sia un esordio anche vincente vista la sfida che aspetta i bianconeri, certamente non semplice, visto che il Chelsea di Tuchel √® l’attuale favorita, nuovamente, per la corsa alla conquista della Coppa.