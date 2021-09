Juventus-Chelsea probabili formazioni: Allegri cambia modulo

Tutto pronto per la sfida Juventus-Chelsea di questa sera, valida per la seconda giornata di Champions League. Fischio d’inizio alle 21, le probabili formazioni.

Sfida davvero importante sotto tutti i punti di vista per la Juventus. Si affronta una delle squadre più forti d’Europa e dunque si dovrà giocare una partita praticamente perfetta se si vorrà fare risultato. Entrambe le squadre hanno vinto la loro prima gara e hanno dunque tre punti in classifica. Occorre mettere fieno in cascina per avvicinarsi al traguardo del passaggio del turno. La Juventus però si presenta all’appuntamento con defezioni importanti.

