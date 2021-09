Calciomercato Juventus, è la fine dei giochi | Colpaccio in Liga

Calciomercato Juventus, guerra aperto per il colpo in Inghilterra: in Spagna sono pronti a sferrare l’assalto decisivo.

Contro il Chelsea sono arrivate risposte molto confortanti per Allegri, con la Juve che è apparsa ben messa in campo contro gli uomini di Tuchel, non lasciando quegli spazi sfruttati a più riprese dalle avversarie in campionato. Il centrocampo è riuscito non solo a fare filtro, ma anche a rispondere colpo su colpo a dei mediani di tutto il rispetto, dimostrando una personalità che raramente si era intravista in questi primi sprazzi di stagione. Tuttavia, l’acquisto di Locatelli sembra non bastare per un reparto al quale manca un punto di riferimento tecnico, che detti i ritmi di gioco e che sia in grado anche di inserirsi tra le linee.

Caratteristiche che rispondo perfettamente all’identikit di Youri Tielemans, centrocampista belga classe ’97, attualmente in forza al Leicester, accostato a più riprese ai bianconeri quest’estate. Le Foxes lo valutano tra i 45 e i 50 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva da Cherubini, che però continua a monitorare l’evolversi della situazione.