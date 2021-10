Calciomercato Juventus, Allegri esulta | Via libera per il centrocampista

Calciomercato Juventus, Allegri esulta, ora la situazione per il centrocampista potrebbe sbloccarsi regalando un operazione a zero.

Calciomercato Juventus, Allegri esulta. Il primo obiettivo per il centrocampo potrebbe diventare realtà concreta per più motivi. In primis il Borussia Dortmund, proprietario del cartellino di Witsel, avrebbe già trovare il sostituto del centrocampista belga. Si tratta di Zakaria che, a questo punto, libererebbe il classe 1989 e obiettivo bianconero, a zero. Un giocatore che è perfetto per l’idea tattica del mister che potrebbe dunque giungere sotto la Mole a parametro zero a giugno.

Witsel si sblocca | Può arrivare

Obiettivo cercato a lungo dai bianconeri, adesso può diventare realtà concreta. Come riferisce ‘Bild’ al Dortmund sembrano avere le idee chiare. La situazione riguardante Zakaria in scadenza con il suo rispetto club diventa l’opportunità per liberare Witsel. Il 24enne era cercato anche dalla Roma di José Mourinho.