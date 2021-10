Calciomercato Juventus, offerte faraoniche in arrivo | La società ha deciso

Calciomercato Juventus, dalla Premier League sembrano intenzionati a fare offerte, davvero, importanti per il bianconero.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra vorrebbero farsi avanti sull’esterno bianconero con offerte davvero importanti. Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate da ‘La Gazzetta dello Sport’, le big inglesi sarebbero, letteralmente, impazzite per il giovane italiano. Stiamo parlando naturalmente di Federico Chiesa, che insieme a Lautaro Martinez e Vlahovic, è il più desiderato in terra anglosassone. La sua straripante prestazione contro il Chelsea, che ha messo a tacere gli attuali campioni d’Europa con un gol straordinario, è solo l’ennesima prova.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Milan lo cede | Bianconeri fiutano l’affare

Velocità, grinta e fiuto del gol. Federico Chiesa è completo sotto ogni punto di vista. Non è un caso che la Juventus lo abbia messo al centro del progetto del presente e del futuro. Dall’Inghilterra si sono dirottati tutti su di lui, abbandonando addirittura la pista Haaland ormai più vicino alle sponde spagnole e francesi. Stando infatti alla Gazzetta, le big della Premier League sarebbero pronte a sborsare cifre astronomiche per il nazionale azzurra, si parla di offerte a tre cifre: dai 100 ai 120 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, se ne va in prestito | Interessi dalla Serie A

Ma la Juventus su questo punto è chiara, Chiesa è e resta il centro del progetto da cui ripartire. L’incedibile della squadra di Allegri. Non ci saranno quindi offerte possibili per convincere i bianconeri a privarsi del giocatore che partita dopo partita dimostra di essere sempre più l’anima di questa squadra. Tanto da non far rimpiangere ai tifosi l’addio di Cristiano Ronaldo.