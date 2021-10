Calciomercato Juventus, il Milan lo cede | Bianconeri fiutano l’affare

Calciomercato Juventus, il Milan potrebbe cederlo a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero. I bianconeri sfruttano l’opportunità.

Calciomercato Juventus, i rossoneri stanno provando a convincere il proprio centrocampista a rimanere ma non è cosa. Kessie non sembra intenzionato a prolungare il suo contratto con il Milan, nonostante l’aumento dell’offerta sul rinnovo a 6,5 milioni a stagione. Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista e il suo entourage chiedo un aumento a 8 milioni, cifra che in questo momento la società rossonera non intende assecondare. Motivo che fa pensare ad un addio già nel mercato invernale.

Kessie addio a gennaio

Il Milan è consapevole di perdere un prezioso giocatore ma a questo punto vuole evitare un’altra operazione Donnarumma, rischiando di lasciar partire un importante giocatore a zero, in estate. Qualora appunto il mediano confermasse la sua negazione al rinnovo, i rossoneri lo cederebbero già nel mercato invernale di gennaio, ed è qui che entrano in gioco i bianconeri.