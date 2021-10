Calciomercato Juventus, si tratta il rinnovo | Cherubini monitora la situazione

Calciomercato Juventus, si inizia a trattare il rinnovo: Cherubini monitora la situazione e pensa al grandissimo colpo

E’ partita l’operazione rinnovo. Giustamente anche. Il contratto è in scadenza nel 2024, ma il Barcellona ha iniziato la trattativa con Ansu Fati, così come riportato dal quotidiano Sport. Laporta non ha nessuna intenzione di perdere uno dei migliori talenti mai sfornati dalla cantera blaugrana, e vuole anticipare tutti, anche quelle squadre che hanno la possibilità di pensarci. Tra queste, dalla Spagna, si dice che siano interessate oltre il Manchester City e il Manchester United, anche la Juventus, che di solito, questi talenti, li monitora.

Ma ovviamente è un colpo da fantacalcio. Almeno per il momento. Anche perché non si sa ancora cosa pensi Ansu Fati della possibilità di legars

i, oltre il 2024, ad un club che per i problemi economici non nascosti, non ha questa possibilità d’intervenire sul mercato per rinforzarsi. Gira tutto qui. E potrebbe succedere davvero di tutto.