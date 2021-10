Calciomercato Juventus, il giocatore ha aperto alla possibile permanenza e starebbe valutando il rinnovo del contratto.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna il giornalista Fernando Polo, molto vicino al Barcellona ha annunciato che Dembele potrebbe rinnovare con il Barcellona. A parlare è stato proprio Joan Laporta che ha voluto ribadire le volontà dell’esterno francese di rimanere ancora in Liga. Il giocatore avrebbe infatti aperto alla possibile permanenza e sarebbe pronto a rimanere in maglia blaugrana ancora a lungo. L’Area Sportiva, dunque, è in attesa di sbloccare la trattativa con il suo agente, senza ritardare ulteriormente l’incontro.

Dembele rimane al Barcellona

Il francese era entrato in ottica bianconera vista la situazione contrattuale decisamente in forse, ma le parole di Laporta chiudono le possibilità di un addio da Barcellona. Esterno tecnico e di grande qualità, Dembele sarebbe stato l’interprete ideale in questa Juventus di Allegri.