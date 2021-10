Calciomercato Juventus, un vecchio pallino dei bianconeri potrebbe tornare di moda per il centrocampo: si tratta.

Calciomercato Juventus, un vecchio obiettivo dei bianconeri potrebbe tornare in auge. La sfida Juventus Chelsea potrebbe continuare anche sul mercato e questa volta si parla dell’abile centrocampista già in passato pallino di Sarri, stiamo parlando di Jorginho. Il campione italiano potrebbe tornare di moda in casa bianconera e il suo contratto in scadenza nel 2023 un motivo in più per crederci. Come riporta ‘Calciomercatoweb.it’ i bianconeri potrebbero tentare un nuovo assalto al centrocampista del Chelsea, sfruttando questo suo stato contrattuale.

La Juventus vuole Jorginho | 35 milioni sul piatto

Jorginho è stato trai gradi protagonisti del Chelsea la scorsa stagione e poi in estate uno dei giocatori chiave per la vittoria dell’Europeo degli azzurri. Nella precedente stagione compreso l’europeo, il centrocampista italiano ha vinto tutto: un motivo in più per portare esperienza in casa bianconera. Giocatore che farebbe davvero comodo in mediana e a questo punto potrebbe arrivare anche ad un prezzo di saldo.