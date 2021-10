Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma: ecco la contropartita!

Calciomercato Juventus, spunta un retroscena davvero bizzarro per convincere il Milan, i bianconeri avevano messo sul piatto un titolare.

Calciomercato Juventus, il grande colpo del Psg: il giovane italiano classe 1999 Gigio Donnarumma è stato per diverso tempo uno dei grandi, papabili, obiettivi della Vecchia Signora. Su ‘Sky Sport’ è spuntato un curioso retroscena sulla trattativa poi fallita tra Juventus e l’allora detentrice del cartellino, il Milan. Stando infatti a ‘Sky Sport’, prima di lasciare la Juventus, Fabio Paratici provò il colpo impossibile.

Paratici provò lo scambio Donnarumma – Szczesny

proprio così, l’ex direttore sportivo della Juventus, ora al Tottenham, Fabio Paratici provò lo scambio impossibile. Per convincere i rossoneri a cedere il proprio portiere e anche della nazionale italiana, mise sul piatto come potenziale contropartita tecnica, il cartellino di Szczesny. Operazione che, ovviamente, non andò in porto e lo stesso Gigio scelse autonomamente insieme al suo agente Mino Raiola la pista estera, sposando il nuovo progetto del Psg.