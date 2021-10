Juventus, l’abbraccio fa sognare i social | Allegri l’ha fatto davvero

Juventus, l’abbraccio tra Allegri e il giocatore non è passato indifferente ai social. Dopo la bella sfida di ieri vinta contro il Torino.

Juventus, l’abbraccio tra Allegri e Chiesa non è passato indifferente. Ieri nel Derby della Mole vinto dai bianconeri, il giocatore esterno italiano e il mister si sono abbracciati esultando per la vittoria contro i granata. Un abbraccio che mette quindi a tacere tutte le malelingue che davano i due in lite dopo lo sfogo di qualche tempo fa, in cui Allegri fu ripreso mentre si arrabbiava proprio con Chiesa durante un azione di gioco. Ora il clima sembra più sereno che mai e il rapporto tra il mister e i giocatori, dopo la quarta vittoria di fila compresa la Champions, sembra essere dei migliori. Allegri ha in mano il gruppo e lo sta gestendo a come ci aveva abituato già ai tempi. Un ottimo tecnico che ieri in una partita insidiosa come quella del derby è riuscito di nuovo a sbloccarla grazie ad un singolo. Ora la Juventus è tornata veramente, i social esultano e si entusiasmano nel vedere questa bella foto di due dei punti fermi di questa squadra abbracciarsi amorevolmente.