Calciomercato Juventus, lo United pressa: decisione entro Natale

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo, ancor di più durante questa pausa del campionato di serie A.

Nel 2022 è lecito attendersi qualche novità nell’organico di Massimiliano Allegri. Si punta a ringiovanire l’organico ma allo stesso tempo c’è bisogno di avere in squadra anche giocatori che possano fare la differenza con il loro talento. Il grande sogno dei tifosi è quello di rivedere allo Stadium Paul Pogba. Che è in scadenza di contratto a giugno 2022 e dunque potrebbe diventare uno dei futuri parametri zero più appetibili in circolazione.

Calciomercato Juventus, il futuro di Pogba da definire entro il 2021

Come si legge infatti su Le10Sport, in Inghilterra il “Sun” riporta gli ultimi rumors che riguardano Paul Pogba e il Manchester United. Gli inglesi avrebbero fissato una data limite per capire se Pogba rimarrà o meno in Inghilterra, vale a dire Natale e più in generale la fine dell’anno. Il francese sarà libero, se non arriverà il rinnovo, di trattare con gli altri club a partire dal primo gennaio. E per questo motivo lo United è in pressing, non vuole che il rinnovo di Pogba possa diventare una “telenovela” nella seconda parte della stagione. Sul francese continuano a rimanere vigili il Psg, il Real, il Barcellona e ovviamente la Juventus.