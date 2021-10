Juventus, il calendario di ottobre: grandi sfide all’orizzonte

Dopo tante energie spese in questo ultimo mese, arriva la sosta del campionato di serie A che permetterà a qualche giocatore di rifiatare in attesa della ripresa.

Tanti elementi saranno impegnati con le nazionali in giro per il mondo e dunque di tempo per riposare potrebbe essercene ben poco. Ad ogni modo la Juventus sembra aver ritrovato la retta via dopo un inizio balbettante. E lo confermano gli ultimi successi importanti ottenuti dalla squadra di Allegri. Che alla ripresa delle ostilità è attesa da un calendario sicuramente molto impegnativo. Vediamolo nel dettaglio.

