Juventus, magic moment Locatelli: dopo il derby un’altra gioia

E’ davvero un magic moment per Manuel Locatelli, che sta vivendo un 2021 davvero molto emozionante come conferma anche l’ultima vicenda.

Ieri il centrocampista tanto voluto da Allegri e obiettivo primario dell’ultimo calciomercato della Juventus è stato il grande protagonista della vittoria della Juventus sul Torino. Suo il tiro a pochi minuti dalla fine che si è insaccato alle spalle di Milinkovic-Savic e ha regalato i tre punti ai bianconeri. Campione d’Europa con l’Italia nel mese di luglio, presto coronerà anche un altro sogno, quello di sposare la sua fidanzata Thessa Lacovich.

Juventus, Locatelli presto sposto: Thessa ha detto si

Una foto che non ha bisogno di tanti commenti se non un “SI” quella pubblicata oggi dal centrocampista bianconero sui social. La risposta più attesa, quella della sua fidanzata. Nell’immagine la sua Thessa che mostra l’anello regalatole mentre con una mano si copre il viso per cercare di celare le emozioni del momento. Una proposta di matrimonio che dunque ha avuto esito favorevole per Locatelli, che presto dunque convolerà a nozze con la sua amata. Un altro momento da ricordare per lui in questo 2021 pieno di soddisfazioni.