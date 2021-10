Calciomercato Juventus, futuro Kessie | L’agente ha parlato in tv

Calciomercato Juventus, l’agente del centrocampista ha svelato in tv quale sarà il futuro del suo assistito.

Calciomercato Juventus, il futuro del centrocampista del Milan appare ancora un’incognita. Proprio così, Kessie è uno dei possibili partenti in casa rossonera la sua situazione contrattuale sembra non essersi risolta, anzi, è plausibile un addio prematuro del giocatore già in questa sessione di mercato prossima. Stando infatti alle ultime indiscrezioni provenienti da ‘Tuttojuve.com’, l’agente del giocatore avrebbe parlato a ‘TeleLombardia’ aggiornando sul futuro del proprio assistito. Secondo l’agente di Kessie la domanda sul futuro del centrocampista andrebbe posta alla dirigenza del Milan.

Parla l’agente di Kessie e tira di mezzo la dirigenza rossonera

Secondo il procuratore, la domanda sul futuro del centrocampista del Milan andrebbe posta alla dirigenza rossonera, ecco le sue parole dette a ‘TeleLombardia’: 2Il rinnovo di contratto di Kessiè? Chiedete ai dirigenti rossoneri, sono qui per la partita”. Insomma gli animi non sembrano dei più sereni in quel di Milano e se il Milan dovesse perdere un così importante giocatore vorrebbe farlo altrove senza rinforzare la concorrenza. Come sappiamo, i bianconeri avrebbero un grande interesse nei confronti del giocatore.