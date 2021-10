Calciomercato Juventus, le parti si riavvicinano | Addio lontano

Calciomercato Juventus, le parti sembrano riavvicinarsi e l’ipotesi addio già a gennaio sembra meno concreta.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, dal portale ‘todofichajes.com’ parlano di un possibile riavvicinamento tra Rudiger e il suo Chelsea. Come sappiamo l’ex Roma era uno dei papabili difensori centrali di qualità in partenza. La Juventus si era inserita nella possibile pretendente insieme ad altre due big europee come Real Madrid e Bayern Monaco. Ma secondo gli spagnoli, adesso, le parti si starebbero riavvicinando visto che il centrale tedesco è una pedina decisamente importante per l’attuale allenatore Tuchel.

Rudiger verso la permanenza

Un possibile assalto che fallirebbe a gennaio. Dalla Spagna assicurano che Tuchel difficilmente lascerà partire il giocatore vista l’utilità che può dargli nella sua difesa. Proprio alla guida del mister Tuchel i blues sono riusciti nella conquista, la scorsa stagione, della Champions League. Rudiger un giocatore troppo importante da perdere nel mercato di riparazione di gennaio. Ma come anche sappiamo il tedesco è in scadenza, al suo ultimo anno di contratto con la squadra londinese.