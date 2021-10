Calciomercato Juventus, è corsa a due per il terzino

Il calciomercato per la Juventus a gennaio non sarà fatto solamente di eventuali colpi ma anche di ipotetiche cessioni.

Non ci sono dubbi sulla volontà del club di cogliere eventuali opportunità che il mercato offrirà all’inizio del prossimo anno, in attesa dei colpi estivi che tanto attendono i tifosi. Allo stesso tempo però la società deve anche valutare i calciatori che sono attualmente in organico nella Juventus. E non è da escludere la probabilità che a gennaio i meno utilizzati da Allegri possano continuare altrove la loro stagione. Uno di questi è Luca Pellegrini, che finora in campo si è visto poco.

