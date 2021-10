Calciomercato Juventus, serve un sacrificio a centrocampo

Per il calciomercato della Juventus non c’è davvero sosta. Specie in questo periodo di pausa dei campionati si accumulano rumors sui bianconeri.

Il 2022 si sta avvicinando e con esso anche l’inizio della finestra di trasferimenti invernale. A gennaio solitamente non si fanno grandi investimenti, ma se ci sarà l’occasione per rinforzare la squadra sicuramente la dirigenza della Juventus non si farà trovare impreparata. Del resto per competere ad alti livelli serve una rosa ampia e sempre più forte in tutti i reparti. Le novità in casa bianconera potrebbero essere a metà campo.

