Juventus, Allegri ha gli uomini contati: in 16 sono in nazionale

La Juventus inizierà a preparare i prossimi impegni di campionato e Champions League praticamente con gli uomini contati viste le tante assenze.

Mister Allegri ormai è abituato, sa benissimo che quando arriva la sosta per gli impegni delle nazionali quasi tutta la sua squadra deve viaggiare in giro per il mondo. E c’è dunque poco tempo per lavorare sul campo al loro ritorno quando all’orizzonte ci sarà l’impegno di campionato. Anche in questo mese di ottobre non c’è eccezione, il numero di calciatori della Juventus che non si alleneranno con il gruppo è molto alto.

