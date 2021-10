Calciomercato Juventus, i bookmaker sicuri | Ecco l’attaccante

Calciomercato Juventus, i bookmaker sono sicuri della destinazione dell’attaccante: i bianconeri sono i favoriti per il calciatore

Quando si inizia a palesare un’importante operazione di mercato, i bookmaker sono subito pronti, lì, a quotare le possibilità di una nuova destinazione. E l’importate operazione di mercato, in questo momento, è quella relativa a Vlahovic, che non rinnoverà con la Fiorentina il suo contratto in scadenza nel 2023, e che alla fine della stagione in corso lascerà la formazione viola.

E la squadra favorita ad accaparrarsi le prestazioni del serbo, classe 2000, che continua a segnare con regolarità importane nella Serie A, sembrerebbe proprio la Juventus. Sulle orme di Chiesa, Bernardeschi, e Roberto Baggio, un altro passaggio dalla Fiorentina alla società bianconera non è assolutamente da scartare. Anzi, tutt’altro.

