Calciomercato Juventus, derby per il difensore | Va in scadenza

Calciomercato Juventus, il derby della Mole continua anche per il difensore che andrà in scadenza a giugno 2023.

Calciomercato Juventus, il derby della Mole continua anche nel mercato. Proprio così, la Vecchia Signora ha apprezzato la prestazione di Bremer difensore del Torino che avrebbe mosso interesse in diverse big di Serie A. Il giocatore andrà in scadenza con i granata nel 2023 e potrebbe diventare un obiettivo importante per la Juventus del futuro. Inoltre la fattibilità dell’operazione faciliterebbe il possibile assalto al giocatore. Si parla di una cifra intorno ai 20/25 milioni di euro.

Bremer piace ai bianconeri

Valutazione che oscillerebbe sui 20/25 milioni. Come riportato da ‘Tuttosport’ il giocatore è diventato d’interesse per i bianconeri che potrebbero sfruttare proprio l’occasione di prelevarlo prima della scadenza effettiva del suo contratto in granata, che termina, per il momento, a giugno 2023.