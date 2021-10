Calciomercato Juventus, accordo trovato: firma in arrivo alle stesse condizioni. Rimarrà a disposizione di Allegri anche il prossimo anno

Ormai non ci sarebbero più dubbi. Il rinnovo è pronto per essere firmato alle stesse condizioni economiche dell’attuale contratto che lo lega alla Juventus fino alla fine della stagione in corso. Un prolungamento di un anno, con opzione per un secondo. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri ha evidentemente spinto la cosa. Cuadrado, secondo quanto riportato da Sport Mediaset, è pronto a legarsi alla società bianconera anche per la prossima stagione. Un accordo trovato in poco tempo per uno dei giocatori più duttili all’interno della rosa di Allegri.

