Calciomercato Juventus, futuro Cavani | A gennaio è addio

Calciomercato Juventus, il futuro di Edison Cavani è lontano da Manchester. L’addio a gennaio è sempre più probabile.

Calciomercato Juventus, Edison Cavani potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio. Su ‘Don Balon’ annunciano il possibile addio del bomber dell’Uruguay. Su di lui potrebbe esserci un vero e proprio derby di Madrid. Sì, ci sarebbero le due big di Spagna sul bomber ex Napoli. Ma il vero limite per gennaio è legato allo stipendio attualmente percepito dal bomber, ancora troppo alto per le casse delle squadre spagnole.

Cavani può andarsene a gennaio

Entrambe le big di Madrid vorrebbero il giocatore che in passato e anche ad inizio stagione era stato accostato alla Juventus. Giocatore non più giovanissimo ma dal talento indiscutibile che convincerebbe Ancelotti a puntare ancora su di lui. Già in passato Cavani ha dato dimostrazione del suo estro, in Italia lo ricordiamo ancora come uno degli attaccanti moderni più forti passati dalla Serie A.