Calciomercato Juventus, dalla Spagna | C’è la strategia per il difensore

Calciomercato Juventus, l’obiettivo per la difesa avrebbe deciso di lasciare il suo club. Una squadra su tutte in pole per l’acquisto.

Calciomercato Juventus, Rudiger è ormai un noto obiettivo dei bianconeri, così come del Real Madrid e del Bayern Monaco. Il giocatore di nazionalità tedesca è in uscita dal suo Chelsea anche perché i blues non sono disposti ad accontentare la sua richiesta di rinnovo. Attualmente a Londra il difensore percepisce 6 milioni e ne chiederebbe almeno 11.

Il Real ha la soluzione per convincere Rudiger

Come riporta il sito ‘defensacentral.com’, il Real Madrid sarebbe attualmente la squadra in pole per chiudere definitivamente il difensore, consapevole della volontà dello stesso di lasciare Londra. L’offerta però non sarà la stessa chiesta dal difensore. I Merengues offrirebbero infatti 8 milioni di euro per il suo stipendio, due in più rispetto a quelli che percepisce attualmente al Chelsea.