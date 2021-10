Juventus, sarà lui il primo rinforzo per Allegri

La Juventus senza i suoi nazionali inizia a preparare i prossimi impegni che la vedranno protagonista in serie A e in Europa.

Siamo in una fase molto importante della stagione, con la sosta che ha interrotto un momento sicuramente positivo della Juventus. Che dopo un inizio di stagione balbettante ha ritrovato vittorie cruciali che l’hanno rilanciata in classifica e avvicinata al passaggio del turno in Champions League. Tutto questo nonostante un’infermeria che purtroppo per Massimiliano Allegri non è mai rimasta vuota. Per fortuna però adesso la situazione sembra evolversi per il meglio.

